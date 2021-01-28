Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kara yolları ve belediye ekiplerinin yol açma ve kar temizleme çalışmalarını inceledi.