Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını inceledi
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Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını inceledi

28.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:46
Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kara yolları ve belediye ekiplerinin yol açma ve kar temizleme çalışmalarını inceledi.

Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kara yolları ve belediye ekiplerinin yol açma ve kar temizleme çalışmalarını inceledi.

Kara yolları ve belediye ekiplerince kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar sonucu kapalı yol kalmadığını belirten Yılmaz, gece saatlerinde buzlanma yaşanabileceği nedeniyle vatandaşları dikkatti olmaları konusunda uyardı.

Yılmaz, çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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