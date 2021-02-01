Feke'de yamaçtan kopan kayaların kapattığı yol açıldı
01.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:42
Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının kapattığı yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının kapattığı yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
İlçeye bağlı Kazancı Mahallesi'nde, etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kaya parçaları yola düştü.
Bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın