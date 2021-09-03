Feke'de üreticilere yem desteği

Adana'nın Feke ilçesinde 81 üreticiye 300 ton yem desteği sağlandı.

Adana'nın Feke ilçesinde 81 üreticiye 300 ton yem desteği sağlandı.

AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin imzaladığı protokolü ile hayvancılık ile uğraşan 5 bin 601 üreticiye 2 bin 31 ton yem desteği verildiğini söyledi. Feke'de de 81 üreticiye 300 ton yem desteği sağlandığını söyleyen Gün, "Bugün üreticiler ile bir araya geldik ve yemlerimiz dağıtıldı. Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı