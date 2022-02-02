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Feke'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA, Fatih Azgın - Güncel
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Feke'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, karla mücadele çalışmalarını tüm yollar açılıncaya kadar sürdüreceklerini belirtti.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, karla mücadele çalışmalarını tüm yollar açılıncaya kadar sürdüreceklerini belirtti.

Sel, açıklamasında, iki haftadır devam eden yoğun kar yağışına karşı Kaymakam Vahit Yılmaz'ın koordinatörlüğünde yetkili kurumların yoğun şekilde çalıştığını bildirdi.

Sınırlı imkanlarına rağmen belediye olarak kendi iş makinelerinin yanı sıra yeni iş makineleri de kiralayarak çalışmaları sürdürmek için tüm imkanları zorladıklarını aktaran Sel, "Vatandaşlarımızı zorda bırakmayacağız. Vatandaşlarımız emin olsun açılmadık mahalle yolu, ara yol, tek bir ev bile bırakmadan çalışmalarımız bitmeyecek. Tek istediğimiz halkımızın sabırlı olması. Tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Ahmet Sel, kar, Sel, Güncel, Haber

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