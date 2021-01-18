Feke'de kardan kapanan 10 mahalle yolunu açma çalışması sürüyor
18.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:35
Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışının devam ettiği ilçede, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan 10 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Çandırlar-Oruçlu ve Aytepesi-Çadırçukuru yollarının yeniden ulaşıma açıldığı, bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın