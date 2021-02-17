Feke'de kar yağışı etkili oldu
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Feke'de kar yağışı etkili oldu

17.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:04
Feke'de kar yağışı etkili oldu

Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede iki gündür devam eden yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerdeki bazı mahallere ulaşımın kesilmemesi için Adana Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Feke Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada bazı bölgelerde kalınlığı 50 santimetreye ulaşan kar tabakaları temizlendi.

Ekiplerin ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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