Feke'de hayvan barınağı yapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde belediye tarafından hayvan barınağı yapıldı.

Sokak köpekleri için 18 dekar alan üzerine yapılan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde 100 köpeğin bakımına başlandı.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, merkezde köpeklerin aşılarını yapıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar doğal hayatlarına bırakacaklarını belirtti.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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