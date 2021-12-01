Feke'de evde çıkan yangında hasar oluştu

Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Reşit Kızmaz'a ait Ormancık Mahallesi'ndeki evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonrası Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Sel, evi zarar gören Reşit Kırmaz'ı ziyaret ederek evin tadilatı için gerekenin yapılacağını belirtiler.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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