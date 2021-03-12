Feke'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Feke'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

12.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:55
Feke'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

ADANA'nın Feke ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Uğurlubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Kurtgöz (53) ve oğlu Muhammet Kurtgöz (26) ile Murtaza Titiz (58) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murtaza Titiz ile Halil İbrahim ve oğlu Muhammet Kurtgöz, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Halil İbrahim Kurtgöz ve oğlu Kozan Devlet Hastanesi'ne, Murtaza titiz ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Feke'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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