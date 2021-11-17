Feke'de 50 dönümde ekilen buğday vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından 50 dönümde ekilen buğday, vatandaşa ücretsiz verilecek.

Tenkerli Mahallesi'nde Hüseyin ve Bayram Duru'dan kiralanan 50 dönüme yerli tohum buğday ekimi yapıldı.

Dönüme bir kilogram ürün beklenen buğday, hasadın ardından vatandaşa tohumluk, ekmeklik ve bulgurluk olarak ücretsiz dağıtılacak.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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