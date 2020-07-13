Feke'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Adana'nın ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi yapıldı.
13.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:40
Adana'nın ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi yapıldı.
Feke Kaymakamlığı ve Feke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte çam fidanları toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen ve bazı kurum müdürleri katıldı
Kaynak: AA