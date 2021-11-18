'Fehva' sergisi Bornova'da

Bornova'da geleneksel el sanatları sergisi

Geleneksel Türk El Sanatları'nın farklı dallarından eserlerin yer aldığı Fehva sergisi, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve sanatseverlerin katıldığı törenle açıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı mezunu Belma Yılmazoğlu'nun sergisinde El Sanatlarının en güzel örneklerinden olan tezhip, ebru ve minyatür dallarında çalışılmış 35 eser yer alıyor.

Serginin açılışında konuşma yapan sanatçı Yılmazoğlu, Bornova Belediyesi'ne kendisine verdiği destek için teşekkür etti. Konuklarla birlikte sergiyi gezen Milletvekili Sındır da çalışmaları hakkında sanatçıdan bilgi alarak başarılar diledi.

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Sanatçılarla el ele vermek ve sanatı insanlara sunmak çok değerli bir görev. Biz Bornova Belediyesi olarak, müzikte resme, tiyatrodan sinemaya kadar sanatın her alanında var olmak için çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz sergilerle sanatı Bornovalılara ulaştırıyoruz" dedi.

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