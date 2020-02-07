Fehmi Babacan adına yapılan cami ibadete açıldı

07.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:54

Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan adına Esenyurt'taki Babacan Premium projesi içerisinde inşa edilen cami ibadete açıldı.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ile Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan tarafından yaptırılan Fehmi Babacan Camisi, bugün Esenyurt Müftüsü Abdulsamet Erkul'un kıldırdığı cuma namazıyla hizmete alındı.

Esenyurt sınırları içerisinde inşa edilen Babacan Premium Projesi'nde yer alan yaklaşık 500 metrekare büyüklüğe sahip camide, aynı anda 750 kişi ibadet edebilecek.

Açılışta konuşan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, 2018 Aralık'ta kaybettikleri babaları Fehmi Babacan'ın eksikliğini hep içerilerinde hissettiklerini belirterek, camiyi onun anısına yaptırdıklarını söyledi.

Caminin sadece projede yaşayanlara değil tüm ilçe halkına hizmet vereceğini dile getiren Babacan, bundan sonra inşa edecekleri projelerde de benzer ibadet alanlarını hayata geçireceklerini kaydetti.

Babacan, yapının, ilçedeki 85. cami olacağını ifade ederek, bulunduğu mahalledeki bir eksikliği gidereceğini anlattı. İbrahim Babacan, caminin yapımında emeği geçenlere ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA