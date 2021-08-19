Fehmi Ağca kimdir? Dr. Öğr. Üye. Fehmi Ağca kaç yaşında, nereli? Fehmi Ağca hayatı ve biyografisi!

Taliban kontrolü altına giren Afganistan'da kaos ortamı yaşanıyor. Bir yandan ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar havalimanına akın edip izdiham yaratırken diğer yandan Taliban yeni düzeni oluşturma çalışmalarını sürdürmekte. Haberler.com Youtube'a çeşitli açıklamalarda bulunan Fehmi Ağca kimdir? Dr. Öğr. Üye. Fehmi Ağca kaç yaşında, nereli? Dr. Öğr. Üye. Fehmi Ağca mesleği nedir? Fehmi Ağca hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'ye Afgan göçü çoğalacak mı? , Afgan ordusu neden bu kadar kolay teslim oldu? gibi soruları yanıtlayan Dr. Öğr. Üye. Fehmi Ağca haberler.com'a konuk oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilen Fehmi Ağca kimdir? Dr. Öğr. Üye. Fehmi Ağca kaç yaşında, nereli? Dr. Öğr. Üye. Fehmi Ağcamesleği nedir? Fehmi Ağca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DR. ÖĞR. ÜYE. FEHMİ AĞCA KİMDİR?

1958 Ordu doğumlu Fehmi Ağca, 1979 yılında Kara Harp Okulu'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1988 yılındaİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1991 yılında Kara Harp Akademisi'nde Yüksek Lisansını tamamlayan Ağca, 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Programı'nda Doktora eğitimini bitirmiş ve Doktor unvanını kazanmıştır. 2013 yılında ise International Balkan University'den Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanını almıştır.