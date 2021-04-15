Fehime'nin vatmanlık hayali gerçek oldu
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Fehime'nin vatmanlık hayali gerçek oldu

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Fehime'nin vatmanlık hayali gerçek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, özel öğrenci Fehime Sena Oruç'un Vatman olma hayalini gerçekleştirdi.

Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu 11/B Sınıfı öğrencisi Fehime Sena Oruç'un Vatman olma hayalini UlaşımPark gerçekleştirdi. Hayali gerçekleşen Fehime, eğitim kampüsü durağından UlaşımPark Genel Müdürlüğü binasına kadar vatmanla birlikte tramvay kullandı.

ULAŞIMPARK FEHİME'NİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim alan ve vatman olmak isteyen Fehime Sena Oruç'un hayali gerçek oldu. Öğrencisinin vatman olmak istediğini öğrenen Öğretmen Ali Akcan, bir dizi temaslarda bulundu. UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nden geri dönüş yapılarak Fehime'nin hayalinin gerçekleştirileceği belirtildi.

"BÜYÜKŞEHİR HEMEN CEVAP VERDİ"

Fehime'nin hayalinin gerçek olduğunu ifade eden Öğretmen Akcan; "Fehime okulda Vatman olmak istediğini söylemişti. Bu hayalini sık sık dile getiriyordu. Ben de öğrencimin hayalini gerçekleştirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Belediyemizden hemen geri dönüş yapıldı. UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nden arandık ve Fehimen'in hayalini gerçekleştirileceği haberini aldık. Fehime bu haberi alınca çok sevindi. Bugün de vatmanla birlikte yolculuk yaptı. Emeği geçen ve öğrencimin hayalini gerçekleştiren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

En büyük hayalinin vatman olmak olduğunu belirten Fehime Sena Oruç; "Vatman olmak istiyordum. Öğretmenim sayesinde hayalim gerçek oldu. Çok güzel bir duygu. Bugün hayalim gerçekleşti" ifadesini kullandı.

VATMANLA YOLCULUK YAPTI

Hayali gerçekleşen Fehime, eğitim kampüsü durağından UlaşımPark Genel Müdürlüğü binasına kadar vatmanla birlikte tramvay kullandı. Fehime, daha sonra UlaşımPark Genel Müdürlüğünde misafir edildi.

Kaynak: Bültenler

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