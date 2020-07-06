Feghouli, Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi "Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum""Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" - Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından bugün bir paylaşımda bulundu ve "Açıkça...

"Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum"

"Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor"

- Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından bugün bir paylaşımda bulundu ve "Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi.Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Feghouli, 3-1'lik mağlubiyeti üstlendi. Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada 'öfke' sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA