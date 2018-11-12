Galatasaraylı Feghouli, Kayserispor Maçıyla Ritmini Buldu
Şampiyonlar Liginde oynanan Schalke maçında devre arasını ısınmayla geçiren ancak oyuna giremeyen Galatasaraylı Feghouli, Kayseri maçında hem profesyonellik örneği hem de yeteneklerini gösterdi.
Galatasaray'da bu sezonun ya kulübeye çekilen ya da kadroya alınmayan Sofianne Feghouli, Kayserispor karşısında hem neler yapabileceğini gösterdi hem de profesyonellik dersi verdi. Cezayirli oyuncu, orta alanda kendisine verilen şansı çok iyi kullanırken, eksikler yüzünden sıkıntılı bulunan teknik kadronun da elini rahatlattı.
ISINMASINA RAĞMEN OYUNA ALINMAMIŞTI
Yaz döneminde Suudilerden gelen teklifi kabul etmeyen Feghouli tamamen gözden düşerken zorunlu olmadıkça kadroya bile alınmıyordu. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Liginde son oynanan Schalke karşılaşmasında, eksiklere rağmen maça dahil olamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim, Almanya karşılaşmanın devre arasında Cezayirli futbolcuyu soyunma odasına almamış ve ısınmasını söylemişti. Feghouli devre arasını ısınarak geçirmesine rağmen ikinci yarıda sahaya sürülmemişti.
KAYSERİSPOR MAÇINDA KENDİNİ BULDU
Bu maçtan dört gün sonra Kayserispor karşılaşmasında sahaya çıkan ve karşılaşmanın en iyileri arasında gösterilen Feghouli'nin sahaya çıkıp sergilediği performans, "profesyonellik" olarak yorumlandı.
Ancak Feghouli konusunda teknik heyetin düşüncesi henüz değişmedi. Ceezayirli futbolcunun, Kayseri'deki oyununa rağmen devre arasında satılması gündemdeki yerini koruyor.
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Sofianne Feghouli, sen bali etme daha düne gelesiye itici terim seni kadroyu almıyordu şimdi gaysarayda oynatacak adam bulamadı seni bi mecburiyetten oynatıyor itici terim yoksa sen yedek külübesinde elin kolun baglı şekilde oturuyordun dua edin kayseri spor cok kötü futbol oynadı keremeti kendinizden bilmeyin bu ertugrul saglam kayseri kümeye düşürecekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fegulimi cigulimi neyse bu paragöz olmayınca iyi oynuyor. İyi ki ceza almışsın egospor terim. Yoksa yine sen ve şaşı kabadayı birlikte kabadayılık yapardınız. Yenince havalara girdin tabi çabuk unuttun dört yediğin günleri. Bu Fransız takımı kevgire çevirmiştin cinconspor yerine kevgirspor diyorlardı. Cinconsaraylı arkadaşlara üzülüyorum bu paragöz paratorun peşinden gidiyorlar. Milli takımı yedi bitirdi sıra gesede. Gassaray felaketin eşiğinde haberi yok bu conconların.Cevap Yaz 2 10 Yayından KaldırCAN DEP: Sen önce düstügün duruma bak küme düsmemeye oynuyorsunuz şike musluklari kapaninca gerçek gücünüz ortaya çıktı.. Şimdi o kuş beyinlile GS elestiriyorsun sen bize degil kendin düstügün duruma üzül Şikebahceli..2 1 Yayından KaldırASLAAANNN KORKTUN MU ?: KİM BU GARİBAN FENEVLİ Mİ ACABA. .4 1 Yayından KaldırIBRAHİM: Lan adi sana ne gsden biz memnunuz kendine bak tire.Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın4 1 Yayından Kaldır