Galatasaraylı Feghouli, Kayserispor Maçıyla Ritmini Buldu

Galatasaray'da bu sezonun ya kulübeye çekilen ya da kadroya alınmayan Sofianne Feghouli, Kayserispor karşısında hem neler yapabileceğini gösterdi hem de profesyonellik dersi verdi. Cezayirli oyuncu, orta alanda kendisine verilen şansı çok iyi kullanırken, eksikler yüzünden sıkıntılı bulunan teknik kadronun da elini rahatlattı.

ISINMASINA RAĞMEN OYUNA ALINMAMIŞTI

Yaz döneminde Suudilerden gelen teklifi kabul etmeyen Feghouli tamamen gözden düşerken zorunlu olmadıkça kadroya bile alınmıyordu. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Liginde son oynanan Schalke karşılaşmasında, eksiklere rağmen maça dahil olamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim, Almanya karşılaşmanın devre arasında Cezayirli futbolcuyu soyunma odasına almamış ve ısınmasını söylemişti. Feghouli devre arasını ısınarak geçirmesine rağmen ikinci yarıda sahaya sürülmemişti.

KAYSERİSPOR MAÇINDA KENDİNİ BULDU

Bu maçtan dört gün sonra Kayserispor karşılaşmasında sahaya çıkan ve karşılaşmanın en iyileri arasında gösterilen Feghouli'nin sahaya çıkıp sergilediği performans, "profesyonellik" olarak yorumlandı.

Ancak Feghouli konusunda teknik heyetin düşüncesi henüz değişmedi. Ceezayirli futbolcunun, Kayseri'deki oyununa rağmen devre arasında satılması gündemdeki yerini koruyor.