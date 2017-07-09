Feghouli Görüşmelerini Kilitleyen Sorun!

5 milyon Euro'ya West Ham'la anlaşıldığı iddia edilse de İngiliz ekibinin alacağı 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin üzerine Cezayirli oyuncunun da Londra ekibine imza atarken anlaştığı 4.5 milyon Euro'luk imza parasını istediği belirtildi. Feghouli için West Ham'ın yılda 1.5 milyon Euro'dan 3 yılda 4.5 milyon Euro imza parası ödediği, Cezayirli oyuncunun ayrılsa bile Londra ekibinde bu parayı bırakmak istememesinin görüşmeleri kilitlediği belirtildi.



Feghouli'nin menajeri, Dursun Özbek'le görüştü



Bu arada Sofiane Feghouli'nin menajeri Habib Antar'ın geçen hafta İstanbul'a geldiği ve bizzat Başkan Dursun Özbek'le görüştüğü iddia edildi. Görüşmeyi ayarlayanın ise Türk menajer Hıdır Özen olduğu bildirildi. Özen'in Antar'ı geçen sezon İstanbul'a getiren ve Başkan Aziz Yıldırım'la görüştüren kişi olduğu öğrenildi. Antar'ın Feghouli için 3.3 milyon Euro civarında bir rakamın yanı sıra West Ham'ın önümüzdeki iki yılda ödemeyi kabul ettiği 3 milyon Euro'luk imza parasını da Özbek'ten istediği bildirildi.



Feghouli son iki sezonda kadro dışı kaldı



Sofiane Feghouli'nin transferinin bitmesi artık an meselesi ama Cezayirli oyuncunun para göz tavırları ve forma giydiği Valencia ve West Ham'da iki kez kadro dışı bırakılması göz korkutuyor. 2013 yılında Zidane ile kıyaslanırken Manchester United'a gitmeyip Valencia'da kalmayı tercih eden Cezayirli oyuncu 2015-16 sezonunda Valencia'da disiplinsizliği yüzünden kadro dışı bırakıldı. Geçen sezon ise yine aynı sebepten Slaven Bilic tarafından rezerv takıma gönderildi.



Feghouli: Film veya müzik yerine namaz kılarım



"Nazam kılmaktan futbol oynamaya zaman bulamıyor" diye Fransa'da eleştiri alan Younes Belhanda kadar iyi bir Müslüman Sofiane Feghouli... verdiği röportajda, "ben boş zamanlarımı; film izleyerek veya müzik dinleyerek geçirmek yerine Kur'an okuyup, ibadet ederek geçiriyorum" diyecek kadar iyi bir Müslüman.



Fransa doğumlu oyuncu ayrıca İngiltere'de verdiği bir röportajda da, "Müslüman topluluk tüm yanlış sebeplerden ötürü damgalanmakta. Özellikle İslamofobinin ana akımnın Fransız yaşamında yoğunlaşması endişe verici. Bu son derece haksız bir durum ve ele alınması gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.



Kaynak: Fotospor