Feghouli: "Galibiyete İnanan Bir Galatasaray Vardı"





Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.



"Kendi performansımdan dolayı mutluyum. Ne yazık ki bir gol yedik ama 3 gol atarak karşılık verdik. Bugün galibiyete inanan bir Galatasaray vardı"



"Sadece Fenerbahçe ile..."



"Genel olarak ilk yarıdaki performanstan memnunum. Yeni kurulan bir takım, yeni bir futbol takımına adapte oluyorsunuz. Birçok gol attık, evimizdeki birçok maçı kazandık, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldık. Daha iyisini yapabiliriz"





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