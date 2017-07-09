Feghouli'de Son Viraj!

Sofiane Feghouli için geri sayım... Gomis, Belhanda ve Maicon'un ardından Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 4. isim olan Feghouli, bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde Cim Bom'un kampına katılacak.



Eğer gelişte rötar yaşanırsa, 27 yaşındaki futbolcunun 13 Temmuz'da Östersunds ile deplasmanda oynanacak maçın ardından Türkiye'ye dönecek olan kafileyle İstanbul'da buluşma ihtimali de var. Galatasaray bu transfer için İngiliz kulübü West Ham United'a 4.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Cezayirli yıldıza da senelik 3 milyon Euro garanti ücret verileceği öğrenildi. Feghouli, transfer işlemleri tamamlandıktan sonra Galatasaray'ın sağ açığı olarak görev yapacak.



Fenerbahçe çok istemişti



Tıpkı Belhanda'da olduğu gibi, Feghouli'yi de özellikle Fenerbahçe çok istemişti. Yıldız futbolcunun Valencia ile kontratı sona erdiği dönemde araya giren Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu West Ham'a kaptırmıştı. Sezonu Premier Lig'de 3 gol 3 asistle geçiren Feghouli, böylece bedavaya geldiği West Ham'dan para kazandırarak ayrılmış olacak.



Kaynak: Fanatık