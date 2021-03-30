Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi
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Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Botswana'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli de 1 gol kaydetti.

Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Botswana'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli de 1 gol kaydetti.

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H Grubu'nda sahasında Botswana ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli de maçı boş geçmedi ve rakip fileleri havalandırdı. Cezayir'in gollerini 24. dakikada Aissa Mandi, 58. dakikada Sofiane Feghouli, 64. dakikada penaltıdan Riyaf Mahrez, 72. dakikada Baghdad Bounedjah ve 88. dakikada da Farid Boulaya kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Cezayir puanını 14'e çıkarırken, Botswana ise 4 puanla son sırada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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