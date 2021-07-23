Fedor Kudriashov yeniden FTA Antalyaspor'da
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Fedor Kudriashov yeniden FTA Antalyaspor'da

Fedor Kudriashov yeniden FTA Antalyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, 1 buçuk sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen Fedor Kudriashov ile yeniden anlaşma sağladı.

Fraport TAV Antalyaspor, 1 buçuk sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen Fedor Kudriashov ile yeniden anlaşma sağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Fedor Kudriashov kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Törene, Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Sezgin Özer ve Emrah Çelik katıldı.

1+1 yıllık imza

İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Fedor Kudriashov'un Antalyaspor forması giydiği dönemde takıma ciddi katkılarda bulunduğunu belirterek, "Biz oyuncumuzdan çok memnunuz. Oyuncumuz da Antalya'yı ve kulübünü sevdiği için uygun şartlardaki teklifimizi kabul ederek imza törenimize katıldı. Başta camiamıza, kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik de tüm İslam aleminin ve Antalyaspor camiasının kurban bayramını kutlayarak başladığı sözlerine, "Fedor, bizimle olan sözleşmesinin bitmesinin ardından ülkesi Rusya ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Yoğun geçen sezonun ardından futbolcumuzla tekrar görüştük ve 1+1 yıl için yeniden anlaştık. Antalya'mıza katkıda bulunmaya devam edecek. Yeni dönemde de kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Antalyaspor'da mutluyum

Kendisini yeniden Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Fedor Kudriashov ise sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Antalyaspor'daki kariyerime devam ettiğim için memnunum. Burada geçirdiğim 1 buçuk yıl içinde önemli değişiklikler yaşadık. Artık önümüzdeki sezona yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve biz futbolcular büyük iyimserlik ile bakıyoruz. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Fedor Kudriashov, resmi imzaların atılmasının ardından Antalyaspor'un Afyon kampına katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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