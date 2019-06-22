FedEx, Huawei Marka Telefonun Kargolanmaması Konusunda Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde FedEx isimli kargo şirketi, Huawei marka bir cep telefonunu Birtanya'dan ABD'ye kargolamak isteyen birine gönderiyi iptal ederek bir notla birlikte paketi iade etmişti. Notta, paketin ABD ve Çin arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle iptal edildiği yazıyordu. Bu olay sonrasında büyük kitleler tarafından tepki çeken FedEx, konuyla ilgili bir açıklama yaparak yaşanan durumun bir yanlışlık sonucu oluştuğunu söyledi. Olayın öncesine ait detaylara ulaşmak isterseniz aşağıdan konuyla ilgili yaptığımız habere göz atabilirsiniz.

FedEx yaptığı açıklamada Huawei ürünlerine getirdikleri bir yasak olmadığını ve söz konusu telefonun geri iade edilmesinin bir hata olduğunu söyledi. Yaşanan bu olaydan ötürü özür de dileyen FedEx, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Her gün 15 milyon gönderi yapan global bir şirket olarak getirilen bütün yasaklara uyarken müşterilerimizin bu yasaklardan etkilenme seviyesini en aşağıda tutmaya kendimizi adamış durumdayız" ifadelerine de yer verildi.

FedEx, yaptığı açıklamanın ilerleyen noktalarında şirketin Huawei ürünlerini, Huawei oluşumlarından olmadığı sürece kabul edebileceğini de belirtti. ABD'nin teknoloji konusunda yaptığı düzenlemeler kafa karıştırıcı olabiliyor. Yapılan tahminler de paketi not yazarak iade eden çalışanın FedEx'in düzenlemelerden sonra getirdiği kuralları yanlış anladığı yönünde çünkü yaşanan sürece bir Huawei oluşumu dâhil değildi.