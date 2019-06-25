FedEx, "Huawei Baskısı" Nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı'na Dava Açtı

Birkaç gün önce Huawei telefonu kargolamayan ve göndericisine iade eden FedEx, bunun nedeninin Çin ile ABD arasında sürmekte olan ticari çekişme olduğunu belirtmişti. Bu olayın ardından bir özür açıklaması yapan FedEx, ABD Ticaret Bakanlığı'na ihracat yasaklarını zorunlu kılması sebebiyle dava açtı.

FedEx açtığı davada, ABD Ticaret Bakanlığı'nın şirketin haklarını ihlal ettiğini ve anayasal olarak yapamayacağı bir dayatma ile ihracatı yasaklamaya çalıştığını belirtti. İddiaya göre ABD hükümetinin FedEx'in Huawei ile çalıştığı sevkiyatlarını engellemeye çalışıyor.

FedEx Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Fred Smith, "ABD Ticaret Bakanlığı'nın polis memuru olamayız, bu yüzden iş yasal süreçle ilerleyecek." dedi. Ticaret Sekreteri Wilbur Ross ise, FedEx'in bilinçli bir şekilde yasaklanan ürünleri seçerek göndermediğini söyledi.

ADB hükümeti, Çin ile sürmekte olan ticaret savaşı nedeniyle ve kısmen belirsiz güvenlik tehditleri nedeniyle Huawei ile çalışan ABD şirketlerine bazı kısıtlamalar getirmişti. Açılan davada FedEx'in avantajlı olduğu konuşulanlar arasında. ABD'deki şirketler ve kullanıcılar Huawei'ye karşı oluşturulan ambargodan rahatsız olmaya başladılar.