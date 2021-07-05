Federer Wimbledon'da son 8'e kaldı
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Federer Wimbledon'da son 8'e kaldı

Federer Wimbledon'da son 8'e kaldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 6 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finale çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 6 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finale çıktı.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Yaşadığı 8 şampiyonlukla Wimbledon'ın en başarılı erkek tenisçisi Federer, Lorenzo Sonego'yu (23 numaralı seribaşı) 7-5, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını son 8 isim arasına yazdırdı.

20 yaşındaki Felix Auger-Aliassime (16), Alexander Zverev'i (4) 3-2 (6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4) mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkmaya hak kazandı.

Daniil Medvedev (2) ile Hubert Hurkacz (14) arasındaki 4. tur karşılaşması ise 4. setin 8. oyununda yağmur nedeniyle ertelendi. Medvedev'in 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu mücadele, yarın kaldığı yerden devam edecek.

Raducanu rüyadan uyandı

Kariyerinin ilk grand slam turnuvası deneyiminde 4. turu gören 18 yaşındaki Emma Raducanu, Ajla Tomljanovic engelini aşamadı.

İlk seti 6-4 alan kadınlar dünya sıralamasının 75. basamağındaki Tomljanovic, 2. sette de 3-0 öndeyken Raducanu'nun sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle tur atladı. 28 yaşındaki Tomljanovic, bir grand slam turnuvasında ilk defa çeyrek finale yükseldi.

2018 şampiyonu Angelique Kerber (25), Coco Gauff (20) ile oynadığı 4. tur mücadelesini, 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Karolina Muchova (19), Paula Badosa Gibert'i (30), dünya 66 numarası Viktorija Golubic de Madison Keys'i (23) 2-0'lık skorla geçerek çeyrek final vizesi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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