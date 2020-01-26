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Federer ve Barty, çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, çeyrek finale çıktı.

26.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:48
Federer ve Barty, çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı , çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 7. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, dördüncü turda dünya 67 numarası Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden İsviçreli tenisçi, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yenerek son 8 raket arasına kaldı.

Federer, çeyrek finalde ABD'li Tennys Sandgren ile eşleşti.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de ABD'li Alison Riske'yi 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı.

Barty, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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