Federer, Djokovic, Nadal... Sert kortta en iyisi hangisi?

10.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:14

En iyisi Djokovic!





Geçtiğimiz sene Avustralya Açık Finali'nde Rafael Nadal’ı üç sette mağlup ederek şampiyon olan Djokovic, turnuva boyunca yalnızca iki set kaybetmişti. Kariyerindeki 16 Grand Slam zaferinin yedisini Avustralya’da kazanması, Sırp raketin sert korttaki oyun üstünlüğünü açıkça gösteriyor. Djoker; 2019, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 ve 2008’de Avustralya Açık’ta mutlu sona ulaşmasının yanı sıra 2018, 2015, 2011’de ise bir başka sert kortta oynanan Grand Slam olan Amerika Açık’ta zirvede yer alıyordu. Hâli hazırda derin vuruşları ve çizgi savunmasıyla öne çıkan Djokovic, bu özelliklerini sert korttaki oyun üstünlüğüyle birleştirerek rakiplerini büyük bir üstünlük kuruyor.



Peki, Nole’nin sert korttaki performanslarına dair detay rakamlarda neler var?







Sert kortlarda 3565 ace’i bulunan Djokovic, kariyerindeki ace’lerin %61,1’ini sert kortta üretti.

İlk servislerden %74’le puan kazanırken ikinci servislerde %56,4’le puan buluyor.

3133 kez servis oyununu kaybetmeyle yüzleşirken %66 oranında servisine tutundu.

5486 kez yakaladığı servis kırma şansını %45 başarı oranıyla değerlendirdi.









Ekselansları





Roger Federer, geçtiğimiz sene turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyordu. Zira 2017 ve 2018’de şampiyonluğu kimselere bırakmamıştı. İsviçreli ayrıca 2004, 2006, 2007 ve 2010 yıllarında da Avustralya Açık kupasını ellerinde tutuyordu. Ancak genç yıldız Stefanos Tsitsipas, geçen sene Ekselansları’nı dördüncü turda eleyerek büyük bir sürprize imza atmıştı. 2004 ile 2008 arasında Amerika Açık’ta art arda beş şampiyonluğa uzanan Federer, tek el backhand vuruşlarıyla sert kortta daha agresif.



Peki, Federer’in sert korttaki performanslarına dair detay rakamlarda neler var?







Kariyerinde 11299 ace’i bulunan İsviçreli raket, sert kortta toplam 7046 ace üretti.

İlk servislerden %78’le puan kazanırken ikinci servislerini %59’la isabete çeviriyor.

Federer, 3716 kez servis oyununu kaybetme tehlikesiyle yüzleşti. Fakat bunların %69’unu kendi lehine çevirmeyi başardı.

7189 kez yakaladığı servis kırma şansını %41 başarı oranıyla değerlendirdi.









Rafa için önemli sınav!





Toprak kortta insanüstü bir seviyeye çıkan Rafael Nadal, Avustralya Açık kortlarında istediği performansı yakalamakta zorlanıyor. İspanyol raket; 2019, 2017, 2013 ve 2010 yıllarında Amerika Açık’ta zafere ulaşırken Avustralya Açık’ta yalnızca 2008 yılında zirvedeydi. Backhand verimi sert kortta biraz daha düşük olan Rafa, bu tip kortta daha çok file önünde gelerek rakiplerini mağlup etmeye çalışıyor.



Peki, Nadal’ın sert korttaki performanslarına dair detay rakamlarda neler var?







Kariyerindeki toplam ace’lerin %54,2’sini sert korttlarda üretti.

İlk servislerinden %71’le puan kazanırken ikinci servislerini %56’yla oyuna soktu.

İspanyol raket 2995 kez servis oyununu kaybetme tehlikesiyle karşılaştı. Bunların %64’ünü kurtarmayı başardı.

4845 kez yakaladığı servis kırma şansını %40 başarı oranıyla değerlendirdi.



