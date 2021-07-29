Federasyondan, "Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi"
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Federasyondan, "Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi"

Federasyondan, 'Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası "Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi"ni başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası "Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi"ni başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.

Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye'nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek. TFF'den çıkan yangınlarla ilgili olarak da, "TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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