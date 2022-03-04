Federasyon Kupası Trampolin Şampiyonası Konya'da başlıyor - Haberler

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Federasyon Kupası Trampolin Şampiyonası Konya'da başlıyor

Bültenler - Güncel
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Federasyon Kupası Trampolin Şampiyonası Konya'da başlıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası Trampolin Şampiyonası 5-6 Mart tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KONYA (Bültenler) - Konya, Federasyon Kupası Trampolin Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Farklı dallarda ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Konya'da 5-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya 8 şehirden sporcular katılacak.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki müsabakalar 5 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da 10-12 yaş yarışmasıyla başlarken açılış serenomisi saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Konya ile birlikte Mersin, Çankırı, Bolu, İzmir, Samsun, Trabzon ve Karabük'ten sporcuların katılacağı seyir zevkinin yüksek olduğu yarışma izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.

Bültenler - Güncel

Konya, Mart, Güncel, Haberler

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