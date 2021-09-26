Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Erkekler Federasyon Kupası finalinde karşılaştığı Samsunspor'u 78-77 mağlup ederek, şampiyon oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Erkekler Federasyon Kupası finalinde karşılaştığı Samsunspor'u 78-77 mağlup ederek, şampiyon oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Federasyon Kupası Final müsabakasında Ankara'da Samsunspor ile karşılaştı. Birinci periyodun ilk bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyespor Watkins ve Williamson ile sayı üretirken, Samsunspor ise Friday ve Mert Gizir ile karşılık vermesine rağmen ilk çeyreği Manisa BBSK 21-17 önde geçti. İkinci periyoda da etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 14. dakikada 9 sayı fark yaparak skoru 33-24'e getirdi. İkinci çeyreğin kalan dakikalarında da iyi savunma yaparak rakibine karşı üstün oynayan Manisa temsilcisi, devreyi 39-34 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrek oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor, son periyoda da 54-51 önde girdi. Dördüncü periyodun ilk bölümünde Samsunspor, Friday ile dış atışlardan sayı üretirken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Watkins ile karşılık verdi. Başa baş mücadelenin olduğu çeyrekte Samsunspor maçın bitimine 17 saniye kala Frazier ile serbest atışlardan bulduğu sayılarla 77-76 öne geçti. Ancak maçın bitimine 4 saniye kala Manisa Büyükşehir Belediyespor, Koray Uzunhasan ile kullandığı serbest atışlar ile 78-77 öne geçmeyi başardı ve maç bu skorla sona erdi.

Maçın ardından düzenlenen törenle Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kupasını ve oyuncuların madalyalarını, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan takdim etti. Kupa töreni sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafları çektiren yeşil beyazlılar, büyük sevinç yaşadı. - MANİSA

Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu

Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu

Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu

Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

 Son dakika! Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nın finalinde Samsunspor'u 78-77 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

Son dakika! Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nın finalinde Samsunspor'u 78-77 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Denizli Şenol Güneş Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 15:28:13. #1.12#