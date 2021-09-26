Federasyon Kupası'nın şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Erkekler Federasyon Kupası finalinde karşılaştığı Samsunspor'u 78-77 mağlup ederek, şampiyon oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Federasyon Kupası Final müsabakasında Ankara'da Samsunspor ile karşılaştı. Birinci periyodun ilk bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyespor Watkins ve Williamson ile sayı üretirken, Samsunspor ise Friday ve Mert Gizir ile karşılık vermesine rağmen ilk çeyreği Manisa BBSK 21-17 önde geçti. İkinci periyoda da etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 14. dakikada 9 sayı fark yaparak skoru 33-24'e getirdi. İkinci çeyreğin kalan dakikalarında da iyi savunma yaparak rakibine karşı üstün oynayan Manisa temsilcisi, devreyi 39-34 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrek oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor, son periyoda da 54-51 önde girdi. Dördüncü periyodun ilk bölümünde Samsunspor, Friday ile dış atışlardan sayı üretirken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Watkins ile karşılık verdi. Başa baş mücadelenin olduğu çeyrekte Samsunspor maçın bitimine 17 saniye kala Frazier ile serbest atışlardan bulduğu sayılarla 77-76 öne geçti. Ancak maçın bitimine 4 saniye kala Manisa Büyükşehir Belediyespor, Koray Uzunhasan ile kullandığı serbest atışlar ile 78-77 öne geçmeyi başardı ve maç bu skorla sona erdi.

Maçın ardından düzenlenen törenle Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kupasını ve oyuncuların madalyalarını, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan takdim etti. Kupa töreni sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafları çektiren yeşil beyazlılar, büyük sevinç yaşadı. - MANİSA