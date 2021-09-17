Federasyon Kupası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Federasyon Kupası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Federasyon Kupası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak

Bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Federasyon Kupası Turnuvası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Federasyon Kupası Turnuvası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden 16 takımın boy göstereceği turnuvada, Başkent'te ve Türkiye'de belediyeler arasında bu kupaya uzanan tek takım unvanına sahip Mamak Belediyesi Basketbol Takımı unvanını korumak için ter dökecek.

Bu yıl 18-25 Eylül tarihleri arasında 10. kez düzenlenecek olan Federasyon Kupası Turnuvası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden 16 takımın boy göstereceği turnuvada, Başkent'te ve Türkiye'de belediyeler arasında bu kupaya uzanan tek takım unvanına sahip Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, parkede unvanını korumak için ter dökecek. Turnuvada eleme maçları M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu ile Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Grup, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tamamı ise yeşil-beyazlıların sahasında gerçekleşecek. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk maçını ise evinde cumartesi günü saat 18.00'da Akhisar Basketbol Takımı ile yapacak.

Şampiyonlar Mamak'tan çıkar

Bu yıl Federasyon Kupası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Türkiye'de belediyeler arasında bu kupayı kazanan tek takımız. Nitekim bu yıl da turnuva evimizde gerçekleşiyor. Taraftarımızın da desteğiyle bu başarıyı tekrarlayacağımıza inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize bu zorlu mücadelede başarılar diliyor, 'Şampiyonlar Mamak'tan çıkar' diyorum" dedi.

Turnuvaya katılacak diğer takımlar şöyle:

"Akhisar Belediye Basketbol, Antalya Güneşi, Balıkesir BŞB, Beysu Konyaspor Basket, Bornova Belediyespor, Budo Gemlik, Fethiye Belediyespor, Final Spor, Kocaeli BŞB Kağıtspor, Mamak Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Samsunspor, Sigortam.net ve TED Ankara Kolejliler." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

 Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Ece Üner Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Nuri Ersoy Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Federasyon Kupası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:59:18. #1.17#