Federasyon Kupası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak

Bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Federasyon Kupası Turnuvası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden 16 takımın boy göstereceği turnuvada, Başkent'te ve Türkiye'de belediyeler arasında bu kupaya uzanan tek takım unvanına sahip Mamak Belediyesi Basketbol Takımı unvanını korumak için ter dökecek.

Bu yıl 18-25 Eylül tarihleri arasında 10. kez düzenlenecek olan Federasyon Kupası Turnuvası'na Mamak Belediyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden 16 takımın boy göstereceği turnuvada, Başkent'te ve Türkiye'de belediyeler arasında bu kupaya uzanan tek takım unvanına sahip Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, parkede unvanını korumak için ter dökecek. Turnuvada eleme maçları M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu ile Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Grup, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tamamı ise yeşil-beyazlıların sahasında gerçekleşecek. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk maçını ise evinde cumartesi günü saat 18.00'da Akhisar Basketbol Takımı ile yapacak.

Şampiyonlar Mamak'tan çıkar

Bu yıl Federasyon Kupası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Türkiye'de belediyeler arasında bu kupayı kazanan tek takımız. Nitekim bu yıl da turnuva evimizde gerçekleşiyor. Taraftarımızın da desteğiyle bu başarıyı tekrarlayacağımıza inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize bu zorlu mücadelede başarılar diliyor, 'Şampiyonlar Mamak'tan çıkar' diyorum" dedi.

Turnuvaya katılacak diğer takımlar şöyle:

"Akhisar Belediye Basketbol, Antalya Güneşi, Balıkesir BŞB, Beysu Konyaspor Basket, Bornova Belediyespor, Budo Gemlik, Fethiye Belediyespor, Final Spor, Kocaeli BŞB Kağıtspor, Mamak Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Samsunspor, Sigortam.net ve TED Ankara Kolejliler." - ANKARA

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