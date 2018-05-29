Federasyon Kupası Heyecanı Samsun'da Yaşanacak

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, TGF Federasyon Kupası 2-3 Haziran tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılacak.

1998 yılından itibaren yapılan ve Türkiye Golf Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlardan olan TGF Federasyon Kupası'nın bu yıl 20.'si düzenlenecek. Turnuvada 74 oyuncu mücadele edecek. İki gün toplamında 36 çukur oynanacak müsabakalarda erkek ve kadın golfçüler, "A" ve "B" kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride sahaya çıkacaklar. İki raund oynanacak şampiyonanın son raundunun ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan TGF Federasyon Kupası'nın üzerine ismini yazdıracak.

Geçen sene Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılan turnuvanın şampiyonu 146 gross skorla National Antalya Gençler Golf Akademisi'nden Hamza Esmer olmuştu.

Federasyon Kupası'nın 20. yılını kutlamaktan gurur duyduklarını belirten Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu organizasyon yıllardır ülkemizdeki genç oyuncularla senyör golfçüleri buluşturan bir organizasyon oldu. İki yıl önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nın açılışını da Federasyon Kupası ile yapmıştık. Golf Federasyonu olarak turnuvalarımızın bir bölümünü Samsun'da yapmayı ve sahayı tanıtmaya önem veriyoruz. Bu örnek sahayı herkesin tanıması ve bilmesi gerekiyor" dedi. - SAMSUN