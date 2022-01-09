Federasyon hedefi hentbolu sokaklara indirmek

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbolu tekrar sokağa indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hentbolu yaygınlaştıracaklarının altını çizerek, "Hentbol çok avantajlı bir spor. Hem çocukların gelişimi hem de oynanmasının başlangıcı kolay. Biz, çok geniş kitlelere ulaşabileceğimize inanıyoruz. Türk toplumuna uygun bir spor olduğuna inanıyorum. En yakın zamanda hentbolu sokağa indirerek tüm Türk halkıyla buluşturacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Uğur Kılıç, hentbola herkesin ulaşması gerektiğini belirterek, "Benim temel mottom hentbola ulaşımı basitleştirmek. ' Hentbol oyna, hentbolu kolaylaştır, hentbol her yerde, hentbol sokaklarda...' gibi sloganlarla hentbola ulaşmayı kolaylaştırmak istiyoruz. Hentbolda başarı okullardan geçiyor. Hentbolun güçlü olduğu dönemlerdeki temel geçiş noktası da okullardan başlamıştı. Biz tekrar aynı doğruyu hayata geçirerek başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hentbolu okullara, eski görkemli günlerine döndürmek için çalışmalar yapacağız"

Altyapı ile ilgili harekete geçtiklerini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Altyapı milli takımlarıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Bölgesel milli takım kampları yapacağız. Her bölgeye dokunmak, orada potansiyel olan her sporcuyu değerlendirmek istiyoruz. Ben 11 yaşında bu sihirli topu eline almış ve 34 yıldan beri hayatının en önemli yerine koymuş biriyim. Okuldan yetişmiş, eski bir hentbolcu olarak, hentbolu okullara, eski görkemli günlerine döndürmek için çalışmalar yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla çalışmalarımız olacak. Hentbol salonları ile ilgili, açık alanlarla ilgili çalışmalar olacak. Hentbola ulaşımı kolaylaştırmak basitleştirmek istiyoruz. Duvara çizdiğimiz bir kaleyle, topu o kaleye atabilirsek işte biz o zaman hentbola başlamış olacağız."

"Özellikle milli takımımızla Anadolu'yu bir araya getirmek istiyoruz"

Uğur Kılıç, A Milli Erkek Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Belçika ile Kastamonu'da karşılaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle milli takımımızla Anadolu'yu bir araya getirmek istiyoruz. Anadolu'da özel bir seyircimiz olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar oynattığımız maçlarda bize yoğun ilgi gösterdiler. Hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın önemli maçlarını Anadolu'nun güzel şehirlerinde, önemli tesislerinde oynamak istiyoruz."

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

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