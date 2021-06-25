Federasyon Başkanımızdan Şırnak Valimize Ziyaret
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Federasyon Başkanımızdan Şırnak Valimize Ziyaret

Federasyon Başkanımızdan Şırnak Valimize Ziyaret
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Federasyon Başkanımızdan Şırnak Valimize Ziyaret 25-06-2021 - 14: 23 | Görüntülenme Sayısı: 20Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Şırnak Valimiz Sayın Ali Hamza PEHLİVAN ı makamında ziyaret ederek, 01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak ta yapılacak olan Türkiye Ferdi Kick...

Federasyon Başkanımızdan Şırnak Valimize Ziyaret 25-06-2021 - 14: 23 | Görüntülenme Sayısı: 20

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Şırnak Valimiz Sayın Ali Hamza PEHLİVAN ı makamında ziyaret ederek, 01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak ta yapılacak olan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasına davet etti.

Kaynak: Habermetre

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