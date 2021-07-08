Federasyon Başkanımızdan Millilerimize Tebrik
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Federasyon Başkanımızdan Millilerimize Tebrik

Federasyon Başkanımızdan Millilerimize Tebrik
Habermetre - Haberler | Toplum

Federasyon Başkanımızdan Millilerimize TebrikDünya İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Güreş Şampiyonasında Serbest Stilde 5 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya ve takım olarak Dünya şampiyonluğu ve 2. liği alan Serbest Milli Takımlarımızı tebrik ederim.

Federasyon Başkanımızdan Millilerimize TebrikDünya İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Güreş Şampiyonasında Serbest Stilde 5 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya ve takım olarak Dünya şampiyonluğu ve 2. liği alan Serbest Milli Takımlarımızı tebrik ederim. İstanbul'da ev sahipliğini yapmış olduğumuz Dünya Güreş Şampiyonasından 29 madalya ile ayrılmamızı sağlayan başta milli sporcularımız olmak üzere görev alan tüm teknik ekibi, değerli antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Yakup Ümit Kihtir- Federasyon BaşkanıBunu beğen Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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