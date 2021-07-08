Federasyon Başkanımızdan Millilerimize Tebrik

Federasyon Başkanımızdan Millilerimize TebrikDünya İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Güreş Şampiyonasında Serbest Stilde 5 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya ve takım olarak Dünya şampiyonluğu ve 2. liği alan Serbest Milli Takımlarımızı tebrik ederim.