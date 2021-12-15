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Federasyon Başkanımızdan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ziyaret

Federasyon Başkanımızdan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Federasyon Başkanımızdan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ziyaret 15-12-2021 | Görüntülenme Sayısı: 60Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Şemsettin YILDIRIM' ı makamında ziyaret etti.

KOCAELİ (Habermetre) - Federasyon Başkanımızdan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ziyaret 15-12-2021 | Görüntülenme Sayısı: 60

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Şemsettin YILDIRIM' ı makamında ziyaret etti.

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