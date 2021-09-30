Federasyon Başkanımızdan Gölbaşı Belediye Başkanına Ziyaret - Haberler
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Federasyon Başkanımızdan Gölbaşı Belediye Başkanına Ziyaret

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Federasyon Başkanımızdan Gölbaşı Belediye Başkanına Ziyaret

Federasyon Başkanımızdan Gölbaşı Belediye Başkanına Ziyaret 30-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 7Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Ramazan ŞİMŞEK' i makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanımızdan Gölbaşı Belediye Başkanına Ziyaret 30-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 7

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Ramazan ŞİMŞEK' i makamında ziyaret etti. Kick Boksa verdiği destekten dolayı teşekkür ederken günün anısına Kick Boks Eldiveni hediye etti.

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Haber: Federasyon Başkanımızdan Gölbaşı Belediye Başkanına Ziyaret - Haberler
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