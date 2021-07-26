Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler

Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 26-07-2021 - 13: 43 | Görüntülenme Sayısı: 2İstanbul ili Milli Takım Antrenörümüz ve Uluslararası Hakemlerimizden İsa DAŞTAN Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı makamında ziyaret etti.