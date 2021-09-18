Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı - Haberler
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Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı

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Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı

Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı 18-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 4Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI bugün Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan WAKO Avrupa Olağan Seçimli Genel Kurulu' nda Birinci Asbaşkan seçildi.

Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı 18-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 4

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI bugün Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan WAKO Avrupa Olağan Seçimli Genel Kurulu' nda Birinci Asbaşkan seçildi. Federasyon Başkanımızı tebrik ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.

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Haber: Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı - Haberler
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