Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı
Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı 18-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 4Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI bugün Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan WAKO Avrupa Olağan Seçimli Genel Kurulu' nda Birinci Asbaşkan seçildi.
Federasyon Başkanımız Yeniden WAKO Avrupa Asbaşkanı 18-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 4
Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI bugün Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan WAKO Avrupa Olağan Seçimli Genel Kurulu' nda Birinci Asbaşkan seçildi. Federasyon Başkanımızı tebrik ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.
Habermetre - Son Dakika Haberleri