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Federasyon Başkanımız TSE Başkanını Ziyaret Etti

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Federasyon Başkanımız TSE Başkanını Ziyaret Etti

Federasyon Başkanımız TSE Başkanını Ziyaret Etti 18-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 47Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sayın Prof. Dr. Adem ŞAHİN i makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanımız TSE Başkanını Ziyaret Etti 18-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 47

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sayın Prof. Dr. Adem ŞAHİN i makamında ziyaret etti. Günün anısına kendisine Kick Boks Eldiveni hediye etti.

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