Federasyon Başkanımız Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti
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Federasyon Başkanımız Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Federasyon Başkanımız Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Federasyon Başkanımız Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti 25-06-2021 - 10: 52 | Görüntülenme Sayısı: 1Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Beytullah BİRLİK i makamında ziyaret ederek, 01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak...

Federasyon Başkanımız Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti 25-06-2021 - 10: 52 | Görüntülenme Sayısı: 1

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Beytullah BİRLİK i makamında ziyaret ederek, 01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak ta yapılacak olan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası hakkında istişarede bulundular.

Kaynak: Habermetre

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