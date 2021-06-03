Federasyon Başkanımız Jandarma Genel Komutanımızı Ziyaret Etti

Federasyon Başkanımız Jandarma Genel Komutanımızı Ziyaret Etti 03-06-2021 - 22: 08 | Görüntülenme Sayısı: 45Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif ÇETİN' i makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanımız Jandarma Genel Komutanımızı Ziyaret Etti 03-06-2021 - 22: 08 | Görüntülenme Sayısı: 45

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif ÇETİN' i makamında ziyaret etti. Komutanımızı Jandarma bünyesinde devam eden Kick Boks faaliyetleri ve Federasyonumuzun faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Kick Boks sporuna desteklerinden dolayı camiamız adına teşekkür ederek makamdan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre