Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti
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Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti

Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti
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Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti 31-05-2021 - 21: 00 | Görüntülenme Sayısı: 123Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Yaşar GÜLER' i makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti 31-05-2021 - 21: 00 | Görüntülenme Sayısı: 123

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Yaşar GÜLER' i makamında ziyaret etti. Ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitimleri aralıksız devam eden Kick Boks faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca komutanımızı Federasyonumuzun faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Kick Boks sporuna desteklerinin süreceğini söyleyen Genelkurmay Başkanımıza desteklerinden dolayı camiamız adına teşekkür ederek makamdan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti - Haberler
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