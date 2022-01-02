AMASYA (İHA) - - Federasyon Başkanı Eroğlu'dan kazazede güreşçilere moral

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu :

"Bizim nazarımızda Batmanlı güreşçilerimiz Türkiye şampiyonu olmuştur"

AMASYA - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Amasya'da trafik kazasında yaralanan Batman Petrolspor takımı güreşçilerini ziyaret ederek moral verdi.

Sevilen antrenörleri İbrahim Halil Kay'ı kaybeden genç güreşçilerin acısını paylaşırken yarın Çorum'da başlayacak U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Batmanlı sporcuların kaza nedeniyle yer almayacağını belirten Şeref Eroğlu, "Bizim nazarımızda bu kardeşlerimiz şampiyondur. Biz onları şampiyonada yarıştırmayacağız. Dinlensinler. Bizim nezdimizde onlar Türkiye şampiyonu olmuştur. Bütün kolaylıkları kendilerine sağlayacağız. Kamplarımıza alacağız. Her türlü maddi, manevi desteği kendilerine sağlayacağız" diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güreşin yaygınlaşması için çaba sarf eden ve milli takım antrenörlüğü görevi de üstlenen İbrahim Halil Kay'ın unutmayacaklarını anlatan federasyon başkanı Eroğlu, güreş camiasına ve ailesine başsağlığı diledi. Eroğlu, hastanedeki tedavileri sürecinde sporcularla yakından ilgilenen eski milli güreşçi Mahmut Demir'e ve federasyon eski başkanı Bekir Çeker'e teşekkür etti. 39 yaşında vefat eden İbrahim Halil Kay'ın cenazesi hastane önünde helallik alınmasının ardından cenaze aracıyla Batman'a gönderildi.

Çorum'daki güreş turnuvasına katılmak üzere Batman'dan yola çıkan sporcu kafilesini taşıyan Murat Kızılbulut yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, bu sabah saatlerinde Amasya-Çorum karayolu Çavuşköyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 13 sporcu ve 2 sürücü yaralanmıştı.