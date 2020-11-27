Federal Temyiz Mahkemesi Pensilvanya'da Trump'ın talebini reddetti
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Federal Temyiz Mahkemesi Pensilvanya'da Trump'ın talebini reddetti

27.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:05
Federal Temyiz Mahkemesi Pensilvanya'da Trump'ın talebini reddetti

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın kampanyasının Pensilvanya'da seçimlerde hile yapıldığına yönelik kanıt sunamadığını belirterek seçim sonuçlarına yönelik yapılan itirazı reddetti.

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın kampanyasının Pensilvanya'da seçimlerde hile yapıldığına yönelik kanıt sunamadığını belirterek seçim sonuçlarına yönelik yapılan itirazı reddetti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Federal Temyiz Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına yönelik yaptığı itirazı reddetti. 3 yargıçtan oluşan mahkeme heyeti adına açıklama yapan Stephanos Bibas, "Özgür, adil seçimler demokrasimizin can damarıdır. Seçimlerin adil olmadığına yönelik suçlamalar ciddidir. Ancak bir seçimin adil olmadığının söylenmesi, seçimlerin adil olmadığı anlamına gelmez. Suçlamalar, belirli iddialar kanıt gerektirir. Burada hiçbiri yok" diyerek Trump'ın kampanyasının usulsüzlük yapıldığını yönelik iddialarının hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.

Trump'ın kampanya avukatı Jenna Ellis ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karara itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Ellis, "Pensilvanya'daki yargı mekanizması, büyük dolandırıcılık iddialarını örtmeye devam ediyor" diyerek mahkeme heyetini eleştirdi.

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20 delegeli Pensilvanya eyaletinde Demokratların adayı Joe Biden oyların yüzde 50'sini, Trump ise yüzde 48.8'sini hanesine yazdırmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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