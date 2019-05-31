Federal Hükümet: Almanya'da yalnızlık artıyor

Almanya'da kendini yalnız hisseden insan sayısının giderek arttığı ortaya çıktı.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ülkedeki sosyal hayat ile ilgili soru önergesine Federal Hükümetin verdiği cevapta, 45-84 yaş grubunda yalnızlık hisseden vatandaş oranının 2017'de, 2011 yılına kıyasla yüzde 15 oranında arttığı belirtildi. Kendini yalnız hissetmenin sadece bu yaş grubu arasında yaşanmadığı ve 11-17 yaş grubu arasındaki gençlerde de yalnızlığın, 2017'de yüzde 4,2 oranında olduğu bildirildi.

Federal Hükümet'in sosyal hayat ile ilgili soru önergesine, Almanya Gerontoloji Merkezi'nin 'ülke yaşlılar meseleleri' adlı araştırma sonuçlarını kullanarak cevap verdiği belirtilirken, genç kuşaklar arasında yalnızlık duygusunun da yüzde 27,6 olduğuna dikkat çekilerek, bu oranın genç kızlarda daha fazla olduğu vurgulandı.

"UZUN SOLUKLU BİR STRATEJİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Alman medyasının geniş yer ayırdığı 'Almanya'da yalnızlık artıyor' başlıklı haberlerde, yalnızlığın özellikle sosyal izolasyona, kronik hastalıkların tetiklenmesine, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının artmasına, akciğer hastalıklarına yol açarak, psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırladığına ve de demans yani bunamaya sebep olduğuna dikkat çekildi.

Federal Hükümetin ilgili soru önergesine cevabını değerlendiren Hür Demokrat Parti (FDP) sağlık uzmanlarından Andrew Ullmann, "Yalnızlıkla mücadele için uzun soluklu bir stratejiye ihtiyacımız var. Yerleşim yerleri ve ihtiyarlıkta hareketlilik politikalarımızı bu artan yalnızlık oranlarına göre yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu alanda Japonya, Danimarka ve Avustralya örneklerinden istifade edilebilir" dedi.

Federal Hükümet, soru önergesine cevabında, Almanya'nın 'çok kuşaklı yerleşim yerleri'ne 17 milyon 500 bin Euro bütçe ayırdığını belirterek, ülkede, 540 adet bu tür yurdun bulunduğunu hatırlatıp, bunlardan 250'sinin de yaş grubundan bağımsız sadece yalnızlar için ayrıldığını bildirdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) sağlık politikaları uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach, ülkede arttığına dikkat çektiği 'yalnızlık' problemiyle ilgili, İngiltere'nin örnek alınarak bakanlık seviyesinde bir makam oluşturulmasının şart olduğunu söyledi.

"YALNIZLIK SADECE YAŞLILAR ARASINDA SEYREDEN BİR FENOMEN DEĞİL"

Bochum Ruhr Üniversitesi'nden Prof. Dr. Maike Luhmann'ın başkanlığını yaptığı bir araştırma grubu 2016 yılında yalnızlığın, fiziki rahatsızlıklar ve eşlerin ölmesiyle sadece yaşlılar arasında yaşanan ve yavaş seyreden bir fenomen olmadığını tespit etmişti. Prof. Dr. Luhmann'ın ekibinin tespit ettiği kendilerini yalnız hissedenlerle ilgili oranlar; orta yaşlı insanlar (46-55 yaş) yüzde 14, yetişkinler (26-35 yaş) yüzde 14,8 ve yaşlılar (66-75 yaş) yüzde 9,9 idi.

Kaynak: DHA

- Ceylan