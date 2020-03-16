Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına koronavirüs (Kovid-19) önlemi
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Almanya Hükümet Sözcüsü ve bakanlık sözcülerinin katıldığı pazartesi çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında bir dizi tedbir alındı.
16.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:30
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Almanya Hükümet Sözcüsü ve bakanlık sözcülerinin katıldığı pazartesi çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında bir dizi tedbir alındı. Tedbirler kapsamında açıklama yapan sözcüler arasında birer sandalye boş bırakılarak önlem alındı. Toplantının yapıldığı salona sınırlı sayıda basın mensubu alınırken, basın mensupları salon dışından görüntü almaya çalıştı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına koronavirüs (Kovid-19) önlemi