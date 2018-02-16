Fedakar Sağlık Personeline Teşekkür Belgesi

Sivas Valisi Davut Gül, ayağından yaralanan vatandaşı fedakarlık örneği göstererek sırtında taşıyan ambulans şoförü Ferhat Yurttaş ve ekip arkadaşlarına teşekkür belgesi verdi.

Valilik makamında gerçekleşen belge takdiminde konuşan Vali Gül, sağlık hizmetlerinin Türkiye'de verilen en iyi kamu hizmetlerinden biri olduğunu ifade ederek, "İnanıyorum ki 800 metre değil 2 kilometre de olsa sağlık çalışanlarımız aynı duyarlılığı gösterirlerdi. Sizleri tüm sağlık çalışanları adına tebrik ediyorum." dedi.

Vali Gül, daha sonra Ferhat Yurttaş, Edanur Gültekin, Büşra Gel ve Nazlıhan Umdu'ya teşekkür belgesi takdim ederek makamında bir süre sohbet etti. Ziyarette; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. F. Selçuk Moğulkoç da yer aldı.

Olay geçtiğimiz ay İmranlı ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Çukuryurt köyünde meydana geldi. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonrası ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren İlçe Özel İdare Müdürlüğünün karla mücadele ekipleri, köyde bir kişinin yüksekten düşerek ayağından yaralandığı bilgisi üzerine Çukuryurt köyüne yönlendirildi. Köyde belirli bir noktaya kadar ambulansla giden sağlık ekipleri, 800 metre yürüyerek ayak bileği burkulan Mustafa Öztürk'ün evine ulaşarak, yaralının ilçedeki hastaneye götürülmesine karar verdi. Bunun üzerine ambulans şoförü Ferhat Yurttaş, yaralıyı 800 metre sırtında taşıyarak aracın yanına ulaştırdı. Yaralı, ilçedeki hastanede tedavi altına alındı. - SİVAS