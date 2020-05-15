Fedakar sağlık çalışanlarına "Sizlere minnettarız" yazılı sürpriz gümüş bileklik
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Fedakar sağlık çalışanlarına "Sizlere minnettarız" yazılı sürpriz gümüş bileklik

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren sarraf Nazif Gökmen, hazırlattığı "Sizlere minnettarız" yazılı gümüş bileklikleri, sağlık çalışanlarına hediye etti.

Fedakar sağlık çalışanlarına
15.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:04

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren sarraf Nazif Gökmen, hazırlattığı "Sizlere minnettarız" yazılı gümüş bileklikleri, sağlık çalışanlarına hediye etti.

Sarraf Gökmen, Kovid-19 salgını nedeniyle iş yükü artan acil sağlık çalışanları için sürpriz yapmak istedi.

Salgın sürecinde fedakarca görev yapan sağlıkçılar için üzerinde "Sizlere minnettarız" yazılı gümüş bileklikler hazırlatan Gökmen, hediyelere "Her işin başı sağlık deriz. Sevdiklerimize gönülden sarılmaya hasret kaldığımız bugünlerde siz sağlık çalışanlarına minnettarız. Emeğiniz, hakkınız hiçbir hediye ile ödenmez. Güzel günler yakındır deyip, güzel günlerde kullanmanızı dileriz. Her şey geçer, bizim hikayemiz hep devam eder, Gökmen Sarraf hep sizinle." yazılı not iliştirdi.

Gökmen, Beyşehir ve Derebucak ilçelerindeki hastanelerin tüm birimlerini gezerek, yaklaşık bin sağlık çalışanına bileklikleri tek tek hediye etti.

"Çok yoruldular, çok zahmet verdiler"

Sarraf Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Vatandaşlar bu süreci evlerinde rahatça geçirirken, fedakar sağlık çalışanlarının çok zor günler yaşadığını anlatan Gökmen, "Çok yoruldular, çok zahmet verdiler. Bu nedenle hakları ne yapsak ödenmez ama sağlık ordumuza, çalışanlarımıza minnettarlığımızı göstermek, hepsine ayrı ayrı teşekkür edebilmek için birer gümüş bileklik yaptırdık. İnşallah beğenirler, takarlar." dedi.

Gökmen, bileklikleri, hiçbirini ayırt etmeden, sağlık kurumlarında mesai yapan tüm sağlık çalışanları için hazırlattıklarını kaydetti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da hediyelerinden dolayı sarraf Nazif Gökmen'e teşekkür etti.

Gökmen'in bileklikler için yaklaşık bir aydır uğraş verdiğini dile getiren Küçükbuzcu, "Bu emeklerinden dolayı biz de kendisine minnet duygularımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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