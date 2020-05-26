Fedakar sağlık çalışanları, Yunus Emre'nin "Gel gör beni aşk neyledi" ilahisini seslendirdi
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Fedakar sağlık çalışanları, Yunus Emre'nin "Gel gör beni aşk neyledi" ilahisini seslendirdi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte sağlık çalışanlarının Yunus Emre'nin "gel gör beni, aşk neyledi" ilahisini seslendirmesi ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi'nin fedakar sağlık personeli, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi.

26.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:14

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte sağlık çalışanlarının Yunus Emre'nin "gel gör beni, aşk neyledi" ilahisini seslendirmesi ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi'nin fedakar sağlık personeli, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi.

Fedakar sağlık çalışanları, Yunus Emre'nin 'Gel gör beni aşk neyledi' ilahisini seslendirdi

Kaynak: AA

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