Fedakar sağlık çalışanları, Yunus Emre'nin "Gel gör beni aşk neyledi" ilahisini seslendirdi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte sağlık çalışanlarının Yunus Emre'nin "gel gör beni, aşk neyledi" ilahisini seslendirmesi ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi'nin fedakar sağlık personeli, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte sağlık çalışanlarının Yunus Emre'nin "gel gör beni, aşk neyledi" ilahisini seslendirmesi ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi'nin fedakar sağlık personeli, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi. Kaynak: AA